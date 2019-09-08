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ФАУ США временно запретило американским авиалайнерам полеты в воздушном пространстве Багам

Ограничения вводятся для того, чтобы освободить воздушное пространство для поисково-спасательных операций и оказания гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в воскресенье временно запретило американским самолетам полеты над пострадавшей от урагана "Дориан" частью Багамских островов.

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Как отмечается на сайте авиарегулятора, ограничения вводятся для того, чтобы освободить воздушное пространство для поисково-спасательных операций и оказания гуманитарной помощи.

Решение об ограничении полетов ФАУ приняло по просьбе властей островного государства.

На Багамских островах, согласно последним данным, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.

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