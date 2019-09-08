Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию с соблюдением прав почти в 30 странах

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) на открывающейся в понедельник в Женеве 42-й сессии рассмотрит ситуацию с соблюдением прав человека в 28 странах, в том числе на Украине, в Венесуэле, Сирии, Йемене, Ливии, Мьянме, Судане, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Бурунди. В повестке форума, который продлится до 27 сентября, запланированы также дискуссии по таким темам, как борьба с расизмом и современными формами рабства, негативное влияние односторонних принудительных мер на права человека, проблематика насильственных исчезновений и незаконных задержаний, соблюдение права на доступ к воде и санитарии.

Россия в этом году не входит в число 47 стран - членов СПЧ. Вместе с тем российская делегация, которую возглавляет постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, активно участвует в работе СПЧ. Как отметили 6 сентября в департаменте информации и печати МИД РФ, делегация "продолжит последовательно проводить линию на развитие конструктивного и взаимоуважительного диалога по актуальным вопросам международной правозащитной повестки дня, а также на формирование у зарубежных партнеров понимания недопустимости политизации сферы защиты прав человека, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и навязывания заимствованных систем взглядов и ценностей".

Дискуссия по Украине намечена на сессии на 24 сентября. Диалог с комиссией по расследованию нарушений прав и свобод в Сирии запланирован на 17 сентября. Доклад по Венесуэле верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представит 9 сентября.

Эксперты ООН в Венесуэле

На пресс-конференции в преддверии сессии Бачелет заявила, что затронет в своем выступлении тему обеспечения постоянного присутствия экспертов возглавляемого ею управления в Венесуэле. Она подчеркнула, что ее офис нацелен на работу с Каракасом в сфере гарантий прав и свобод. В то же время верховный комиссар, отвечая на вопросы журналистов, воздержалась от оценки инициативы Бразилии и ряда других стран об обсуждении на сессии СПЧ предложения о создании комиссии по расследованию нарушений прав человека в Венесуэле, подчеркнув, что решение этого вопроса - прерогатива государств - членов Совета.

Гонконга нет в повестке

Накануне сессии постоянный представитель Китая в Женеве Чэнь Сюй заявил на брифинге, что его делегация не считает СПЧ надлежащей площадкой для обсуждения ситуации в Гонконге. Вопрос о Гонконге отсутствует в повестке дня, однако данная тема может быть затронута в ходе дискуссии делегациями. Отвечая на вопрос журналистов о том, как отнеслась бы к такой перспективе делегация КНР, Чэнь Сюй подчеркнул, что Гонконг - это внутреннее дело Китая и Пекин не считает СПЧ "правильной площадкой для обсуждения этого вопроса". Он также отметил, что его страна выступает за конструктивный диалог в Совете, однако готова отреагировать на "любую нежелательную и неприемлемую риторику".

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.