Тенденции развития мирового туризма обсудят в Петербурге представители около 130 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Двадцать третья сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) - крупнейшее событие для мировой туристической отрасли - в понедельник начинается в Санкт-Петербурге. Участники мероприятия, которое Россия принимает впервые в своей истории, представляют около 130 стран, они обсудят важнейшие тенденции в развитии мирового туризма, сообщили журналистам организаторы.

"Это главная встреча в сфере туризма по всему миру, которая проводится раз в два года, она помогает нам понять, как выстраивать нашу политику, стратегию управления в туризме в более стабильном и устойчивом темпе. Все, что нужно знать о нынешнем состоянии туризма и о том, куда он движется, а также почему это важный сектор экономики, - все это будет обсуждаться в Санкт-Петербурге. По последним данным, у нас зарегистрировалось 1,1 тыс. участников примерно из 130 стран", - рассказал журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС директор коммуникаций ЮНВТО Марсело Ризи, выступая в ходе телемоста в преддверии начала сессии.

Председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич отметил, что сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации впервые пройдет в России. "Для нас в Санкт-Петербурге, так и для коллег из регионов, очень важно правильно о себе заявить во время этого мероприятия, поскольку, как мы уже знаем, подобного рода мероприятия - это большой, эффективный маркетинговый канал для продвижения, это возможность заявить себя в глобальном формате мира туризма", - сказал он журналистам.

Ключевые пункты программы

Ключевым событием деловой программы 10 сентября будет форум по вопросам медицинского и оздоровительного туризма, который пройдет в Таврическом дворце. 11 сентября станет днем официального открытия 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, торжественная церемония состоится в "Экспофоруме". С докладом о текущих тенденциях международного туризма выступит Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

12 сентября делегаты сессии ЮНВТО обсудят сразу две темы мировой повестки в сфере туризма: в этот день состоятся министерские дебаты на тему образования и трудоустройства в туризме, а также саммит высокого уровня по вопросам инноваций и устойчивого развития в туризме, в рамках которого участники обсудят роль инноваций в доступном и инклюзивном туризме, роль искусственного интеллекта в решении вызовов глобального потепления и другие вопросы.

Одновременно с основной программой Генассамблеи ЮНВТО правительство Санкт-Петербурга при поддержке Федерального агентства по туризму проведут конгрессно-выставочное мероприятие Saint Petersburg Travel Hub, в рамках которого 11-12 сентября более трех десятков российских регионов будут представлять свои туристские маршруты и бренды на одной площадке.

"Само мероприятие - это еще одна возможность показать всему миру, насколько открытая страна Россия, насколько она большая, как развивается у нас туризм, и подчеркнуть еще раз наше уникальное туристское и культурное наследие", - отметила заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Культурная программа для участников сессии включает посещение государственного музея-заповедника "Петергоф", показ балета "Лебединое озеро" в Мариинском театре, приветственную церемонию от имени Российской Федерации в Петропавловской крепости, визит в петербургский Планетарий № 1, а также посещение музея-заповедника "Царское Село".

О сессии

23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации будет проходить в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября. Заседания состоятся на площадках Президентской библиотеки, Таврического дворца и Конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Организаторами мероприятия выступают фонд "Росконгресс", комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с Федеральным агентством по туризму.