Глава шестого района Праги не возражает против переноса памятника Коневу в РФ

ПРАГА, 9 сентября. /ТАСС/. Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, добивающийся переноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу с административной территории района, не возражает против его перемещения в Россию, как предлагает дочь полководца Наталья Конева. Об этом он заявил в воскресенье вечером журналистам.

"Предложение дочери советского маршала переместить [монумент в Россию] является встречным шагом [на требование о его переносе], - отметил Коларж. - Оно [предложение дочери Конева] мудрое и может успокоить ситуацию вокруг памятника".

Совет Праги-6 (высший исполнительный орган муниципальной власти района) на предстоящем 12 сентября заседании рассмотрит вопрос о памятнике Коневу. Предложение дочери полководца, по словам старосты, также будет на нем обсуждаться. Коларж напомнил, что "Прага-6 уже ранее предлагала российской стороне забрать памятник".

Наталья Конева 3 сентября армейскому еженедельнику "Звезда" заявила, что будет "требовать переноса памятника, не дожидаясь вердикта пражских властей". Монумент, как подчеркнула она, можно будет установить в Москве на улице имени маршала Конева.

Совет Праги-6 на предстоящем заседании, как Коларж заявил 3 сентября, будет обсуждать варианты передать находящийся в собственности района памятник Коневу чешским коммерческим военно-историческим музеям или Музею Праги. Он также предложил посольству РФ в Чехии, здание которого расположено в районе Прага-6, забрать монумент и установить на своей территории, закрытой для общественности.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец.