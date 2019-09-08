British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Британская авиакомпания British Airways ("Бритиш эйруэйpз") была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток. Как отмечается на сайте авиакомпании, пассажиры отмененных рейсов не должны приезжать в аэропорты.

"Если ваш рейс был отменен, не приезжайте в аэропорт. Вы можете переоформить билеты или подать запрос на выплату компенсации на сайте компании. Вы также можете связаться с нами по телефону, чтобы обсудить возможность бронирования билетов на другие рейсы", - говорится в сообщении авиакомпании, которая также предупреждает о новой забастовке, запланированной на 27 сентября.

Как сообщает газета "Дейли телеграф", 9 и 10 сентября забастовкой, которая грозит стать крупнейшей в истории компании, будут затронуты 280 тыс. пассажиров British Airways. Причиной стачки стали требования пилотов компании о повышении зарплат и улучшении условий труда. В ходе переговоров профсоюз пилотов отверг предложение работодателя о повышении зарплат на 11,5% в течение трех лет, что в British Airways считают "достойным предложением". Представители профсоюзов настаивают на том, что этого недостаточно, так как финансовые показатели компании в настоящий момент позволяют ей сделать своим сотрудникам лучшее предложение, учитывая, что в трудные для авиакомпании времена их зарплаты были снижены.

Сейчас командиры воздушных судов British Airways в среднем получают 167 тыс. фунтов стерлингов (205 тыс. долларов) в год. Средняя зарплата вторых пилотов - 70 тыс. фунтов (86 тыс. долларов).