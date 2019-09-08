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В работе Wikipedia произошел сбой

Чаще всего на неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Греции, Испании, Польши, Сербии, Хорватии, России, а также Израиля
Описание
© AP Photo/Eric Risberg

ТАСС, 9 сентября. Сбои в работе интернет-энциклопедии Wikipedia наблюдаются в ночь на понедельник в России, странах Европы и Израиле. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации ресурса, сбои начались в 02:54 мск.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Греции, Испании, Польши, Сербии, Хорватии, России, а также Израиля. В России большинство жалоб поступает из Москвы.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с работой сайта (93%) и авторизацией (6%).

Теги
ГерманияИспанияВеликобританияГрецияНидерландыРоссияФранцияХорватияСербияПольшаИзраиль
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