Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению электронных паспортов будет запущен в первой половине следующего года в Москве, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

"Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года", - сказал он изданию.

В ходе эксперимента электронный паспорт, который будет включать в себя карту с чипом и мобильное приложение, можно будет предъявлять, например, при покупке алкоголя или сигарет, пояснил Акимов. Ранее начало внедрения электронных паспортов намечалось на июль 2020 года.

Москвичи выберут дизайн

Акимов также сообщил, что москвичи в ходе эксперимента смогут сами выбрать дизайн мобильного приложения для документа. "В ходе эксперимента мы хотим, чтобы люди сами выбрали дизайн приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали бы нам, какой функционал нужен", - сказал он.

Эксперимент также позволит оценить степень устойчивости мобильного приложения, которое будет составной частью паспорта наряду с картой с чипом, к попыткам взлома, добавил Акимов. Приложение разрабатывается для операционных систем iOS и Android, а также для российской "Авроры", сообщил он.

"После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды. Приложение будет на российской криптографии", - уточнил вице-премьер.

На пластиковую карточку с чипом планируется наносить фамилию, имя и отчество, дату и место рождения человека, а также срок действия паспорта (сама карточка будет действительна в течение десяти лет). Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные миграционного учета, СНИЛС и ИНН, может предъявляться как водительские права.

В новость внесены изменения (04:10 мск) - добавлены поробности.