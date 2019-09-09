Во Владивосток зашел самый крупный круизный лайнер, когда-либо посещавший Россию

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Круизный лайнер Spectrum of the Seas примерно с 5 тыс. пассажиров на борту зашел в понедельник во Владивосток. Он стал самым крупным подобным судном, когда-либо посещавшим российские порты, сообщили ТАСС в пресс-службе Владивостокского морского терминала.

"В понедельник, 9 сентября, судно круизной компании Royal Caribbean пришвартовалось к причалам морского вокзала и доставило во Владивосток почти 5000 пассажиров из Китая, США и России. Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что крупнейший в России пассажирский порт - "Морской фасад" в Санкт-Петербурге - имеет ограничение на прием круизных лайнеров из-за параметров подходного канала. Визит Spectrum of the Seas во Владивосток стал возможен благодаря углублению дна возле морского вокзала города в 2018-2019 годах.

На судне во Владивосток наряду с иностранными туристами прибыли около 200 россиян, чей круиз начался в Шанхае 6 сентября. Во Владивостоке они сойдут на берег, а еще 200 жителей России отправятся на лайнере в путешествие к берегам Японии и завершат круиз в Шанхае 14 сентября.

По традиции капитан лайнера примет у себя делегацию властей города и Приморского края, руководства порта и морского вокзала, на борту будет организована церемония первого захода. Пассажирам лайнера проведут экскурсии по историческому центру и достопримечательностям, организуют посещение музеев, также туристы смогут совершить короткое путешествие по Транссибирской магистрали.

Spectrum of the Seas может разместить до 5000 пассажиров, в экипаж входит 1551 человек. Длина лайнера составляет 347 метров, ширина - 41 метр, водоизмещение достигает почти 168,9 тыс. тонн. На борту есть свой автодром, аэротруба, амфитеатр, серия аттракционов виртуальной реальности и другие развлечения.