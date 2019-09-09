Власти Приморья выделят 90 млн рублей на восстановление Хасанского района после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края выделят около 90 млн рублей на восстановительные работы в Хасанском районе, который сильнее всего пострадал от прошедшего в августе паводка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба региональной администрации.

"[Губернатор] Олег Кожемяко подчеркнул, что всего на ликвидацию последствий стихии Хасанскому району будет направлено около 90 млн рублей из краевого бюджета, 60 [млн] из которых - на ремонт дорог", - говорится в сообщении.

Сегодня работы ведутся на дороге Безверхово - Перевозная, на одном из участков которой планируется проложить водопропускную трубу диаметром три метра, чтобы обеспечить проход воды во время наводнений без разрушения дорожного полотна. Дополнительно будут отсыпаны и некоторые пострадавшие участки дороги.

Кроме того, в следующем году за счет краевого бюджета будет отремонтирована трасса, соединяющая район с Владивостоком, и восстановлена дорога в село Безверхово. Летом поток авто по этим дорогам увеличивается, так как Хасанский район пользуется популярностью у любителей пляжного отдыха.

В Приморском крае действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в конце августа из-за сильных дождей. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.