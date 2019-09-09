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На Камчатке подразделения МЧС привели в повышенную готовность из-за циклона

В регионе ожидаются порывы ветра до 28 м/с

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Подразделения МЧС на Камчатке переведены в режим повышенной готовности из-за циклона, обрушившего на полуостров дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"К берегам Камчатки со стороны Охотского моря подошел циклон. В связи с полученным прогнозом о неблагоприятных погодных явлениях Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения приведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, во второй половине дня 9 сентября в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском и Мильковском районах ожидается сильный дождь. Прогнозируется, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на побережье - 23-28 м/с.

В ночь на вторник непогода ожидается в северных районах Камчатки и на Командорских островах. Там прогнозируют обильные осадки и ветер до 15-20 м/с, а на берегу - до 25-30 м/с.

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