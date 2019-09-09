Китай выпустит юбилейные монеты из драгоценных металлов в честь 70-летия основания КНР

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) выпустит серию юбилейных монет в честь 70-летней годовщины основания КНР. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство "Чжунго Синьвэнван".

По его данным, памятная серия будет состоять двух золотых, четырех серебряных и одной медной монеты. Наиболее ценной для нумизматов станет золотая монета весом 150 г и диаметром 60 мм. Ее номинал 2000 юаней (около $282,3), выпущено будет 2 тыс. экземпляров. Диаметр второй золотой монеты составит 22 мм, ее сплав будет содержать 8 г золота, а номинал составит 100 юаней (около $14,1). Таких монет будет отчеканено 60 тыс. единиц.

В серию также войдет серебряная монета массой 1 кг и диаметром 100 мм, ее номинал составит 300 юаней (около $42,34), а объем выпуска - 5 тыс. Две другие серебряные монеты будут весить соответственно 150 и 30 г, а их стоимость достигнет 50 и 10 юаней (около $7,06 и $1,41) соответственно.

Также будет отчеканена серия монет из двухцветного медного сплава номиналом 10 юаней. Они будут выпущены самым большим тиражом в 150 млн экземпляров. На всех монетах будет отчеканена надпись "70-я годовщина основания Китайской Народной Республики", а также герб Китая: Врата небесного спокойствия с пятью звездами над ними, обрамленные колосьями риса и пшеницы сверху и зубчатым колесом снизу - символами революционных крестьян и рабочих.

1 октября в честь 70-летия основания КНР в китайской столице пройдет серия крупных мероприятий, в том числе праздничные демонстрации и военный парад. Как указали организаторы торжеств, военный смотр в этом году будет масштабнее, чем военные парады в честь 50-летней и 60-летней годовщины основания КНР и 70-летия победы во Второй мировой войне и войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.