В Госдуме обсуждают введение ответственности за ложный вызов скорой помощи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает идею о введении в РФ ответственности граждан за ложный вызов скорой помощи путем компенсации соответствующих расходов страховым компаниям. Об этом рассказал ТАСС член комитета Юрий Кобзев ("Единая Россия"), который возглавляет экспертно-консультативный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере оказания скорой медицинской помощи.

"Скорая помощь оказывается в экстренных случаях. Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу, но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов", - пояснил парламентарий, оговорившись, что пока "страховые компании не со всем согласны".

Он подтвердил, что данная тема обсуждается в рамках профильного экспертно-консультативного совета при комитете, причем "необходим договор с обществом". "Мы знаем, что есть конституционное право на бесплатную медицинскую помощь, мы будем делать все, чтобы человек получал ее бесплатно, - заверил политик. - Но если кто-то этому препятствует (а тот, кто ложно вызывает скорую помощь, препятствует ее оказанию нуждающимся), должен нести ответственность".

Кобзев особо подчеркнул, что речь не идет о "платном вызове скорой помощи". "Мы говорим об ответственности за ложный вызов скорой помощи", - отметил он, не став прогнозировать, когда эта норма может быть внедрена в законодательство РФ. "Это очень сложный механизм, и наше общество, возможно, не совсем готово к этому. Но мы обязаны об этом говорить", - уверен депутат.

"Нога побаливает" - не повод для вызова скорой

Член профильного комитета Госдумы обратил внимание, что в некоторых странах действует предварительная оплата вызовов скорой помощи - например, в Израиле, где вызов стоит 100 шекелей и речь идет скорее о перевозке в больницу, чем о выполнении каких-либо лечебных манипуляций на дому. "Сегодня до 50% вызовов скорой помощи в России не имеют отношения к категории экстренных и неотложных", - констатировал он.

"Часто это бывает так: "у меня нога побаливает", и в такой ситуации человек спокойно сам может обратиться в больницу, но предпочитает вызвать скорую помощь, потому что у него твердое убеждение, что по любому поводу она должна к нему нестись", - продолжил Кобзев. "Между тем скорая помощь предназначена для оказания экстренной помощи, когда ее отсутствие неминуемо приведет к тяжелым или даже фатальным последствиям. А у нас до 30, а то и 40% - вызовы на радикулит, обострение остеохондроза, банальную простуду", - сообщил он.

Депутат также напомнил, что в стране уже предприняты определенные усилия по разделению потока вызовов, когда высококвалифицированный диспетчер сам классифицирует, что происходит с человеком. "Однако в профессиональном сообществе остаются вопросы: почему в десять вечера, когда пиковая загрузка скорой на вызовы, связанные, например, с гипертонической болезнью, может поступить звонок от человека с просьбой выписать справку о том, что у него болела нога. И мы ничего не можем сделать", - признал он. "В итоге государство потратило деньги, ведь у нас только для граждан бесплатная медицинская помощь, за нее всегда кто-то платит, а пациент не несет никакой ответственности", - резюмировал он.

Кобзев также напомнил, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях уже установлена ответственность за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. "Но эта норма не работает (в случае с медицинской помощью - прим. ТАСС), у нас нет никакой судебной практики, потому что ни один мировой судья не возьмется разбирать, был ли этот вызов ложным или нет", - указал он.

Политик отметил, что в России было проведено несколько экспериментов в данной сфере. Например, в середине 2000-х годов в Ставропольском крае была введена символическая плата за вызов скорой помощи - 100 рублей, которая не взималась, если вызов был осуществлен по профилю, была оказана помощь или человек был доставлен в больницу. "По протесту прокурора эта практика была прекращена, однако за короткое время ее действия город Ставрополь вышел на мировые показатели вызовов скорой помощи. Это доказывает, что такой подход работает", - подчеркнул депутат.