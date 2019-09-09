Опрос: каждый пятый россиянин не доволен условиями труда на работе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 18% опрошенных россиян недовольны условиями труда на работе, из них треть (33%) не удовлетворены уровнем зарплаты, а 22% - помещением, в котором работают. Таковы результаты опроса Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Каждый пятый работающий россиянин (18%) недоволен условиями труда на своем рабочем месте, при этом большинство работающих (81%) заявили, что удовлетворены условиями труда", - говорится в результатах опроса.

Треть (33%) тех, кто недоволен условиями труда, пожаловались на низкий уровень заработной платы (33%). Около 22% сообщили о проблемах в помещении, где они работают: некомфортную температуру воздуха, недостаточную вентиляцию или неудовлетворительное состояние интерьера. Каждый пятый (18%) отметили плохую техническую оснащенность рабочего места: проблемы с оборудованием, инвентарем или расходными материалами, 14% пожаловались на переработки и нестабильный график, 12% - на отношения с руководством, 11% - на содержание работы.

Доля россиян, неосведомленных о том, действуют ли в их организации нормы по охране труда сократилась с 16% в 2018 году до 4% в 2019 году. "Сокращение числа россиян, которые не знают о том, действуют ли в их организации нормы охраны труда, может свидетельствовать о повышении правовой грамотности населения. Россияне стали ответственнее подходить к вопросу соблюдения работодателем их прав, что в свою очередь побуждает работодателей относиться к вопросам соблюдения норм охраны труда внимательнее", - отмечает руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Опрос проводился в июне 2019 года среди 1600 человек старше 18 лет в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.