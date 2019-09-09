Главу лесничества в Якутии оштрафовали за несвоевременное тушение пожара

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Главу Алданского лесничества оштрафовали на 25 тыс. рублей за несвоевременное тушение лесного пожара в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Об этом в понедельник сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Прокуратура установила, что 1 августа 2019 года на территории района зарегистрирован лесной пожар, прирост которого за 12 дней составил с 6 га до 146 га. В нарушение требований федерального законодательства, ГКУ "Алданское лесничество" не направило на место пожара своевременно и в полном объеме силы и средства. Меры по тушению лесного пожара по истечению суток, приняты только спустя 9 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого при тушении лесного пожара не были задействованы сотрудники авиаотделения и весь необходимый перечень техники. В отношении руководителя лесничества было возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 8.32.2 КоАП РФ - "Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров").

"По результатам рассмотрения административного материала должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей", - сообщает надзорное ведомство.

2 августа в Якутии был введен режим ЧС регионального характера из-за увеличения площади лесных пожаров. Факторами, повлиявшими на рост числа пожаров, стала малоснежная зима, ранняя и сухая весна, а также отсутствие дождей.