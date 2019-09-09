На Дальнем Востоке запускают сайт о погибших авиаторах

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Специальный интернет-ресурс для увековечения памяти летчиков, погибших в военные и послевоенные годы, под названием "Взлетевшие в бессмертие" запускают активисты приморского поискового объединения "Авиапоиск", которые сейчас наполняют портал и ведут его техническую отладку, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"На страницах сайта подготовлены разделы об установленных поисковиками памятных знаках и табличках, о многолетней полевой и документационной работе. Одним из ключевых станет раздел "Личные дела", в котором размещены алфавитные карточки на военнослужащих ВВС Красной Армии, погибших на Дальнем Востоке в период Великой Отечественной войны. Это направление наиболее важно для родственников авиаторов, которые до сих пор разыскивают информацию о своих дедах и прадедах", - сообщила пресс-служба.

Ресурс создается, чтобы обобщить информацию обо всех дальневосточных летчиках, не вернувшихся с боевого задания. Создание этого сайта стало важным шагом в развитии движения, так как за 12 лет работы приморских поисковиков накопился очень большой объем исследовательской информации, уточняет пресс-служба ВВО. Сейчас ведется наполнение сайта и его техническая отладка, поэтому возможны сбои в работе. Пока работает только компьютерная версия сайта, планируется, что в течение двух недель на ресурс будет загружен максимальный объем информации.