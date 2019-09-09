Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины. Об этом говорится в сообщении организации, распространенном в понедельник.

В рамках исследования эксперты Роскачества отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов шоколадных шариках стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 гр. продукта и исследовали их по 222 показателям качества и безопасности. Продукция 17 торговых марок произведена в России (Москва, Новочеркасск, Псков, Челябинск, Московская, Ростовская, Ульяновская и Челябинская области), а один бренд в Германии.

"В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин - охратоксин А", - говорится в сообщении.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна" устанавливает максимально допустимое содержание охратоксина А в пшенице, ячмене, ржи, овсе, рисе, поставляемом на пищевые цели на уровне не более 0,005 мг/кг. Согласно результатам лабораторных испытаний, количество охратоксина А в одной из проверенных торговых марок составляло 0,0165 мг/кг, во второй - 0,0144 мг/кг, в третьей - 0,0098 мг/кг, в четвертой - 0,0075 мг/кг, в пятой - 0,0073 мг/кг. Ввиду серьезных нарушений по безопасности рейтинг товаров данных торговых марок обнулен. Как пояснили эксперты, охратоксин А отличается нефротоксичностью - негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина. При этом острые отравления этим токсином крайне редки.

По мнению специалистов, охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов. Эксперты Роскачества также проверили сухие завтраки на содержание акриламида. Согласно результатам испытаний специалисты не зафиксировали превышений по данному показателю ни в одном сухом завтраке. Более того, в продукции четырех торговых марок количество акриламида было ниже допустимого минимального значения.

Другие итоги исследования

Как говорится в сообщении, во всей исследованной продукции эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, также специалистами Роскачества не были выявлены патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы), стафилококки и БГКП (бактерии группы кишечной палочки). Кроме того, эксперты не зафиксировали содержания в шоколадных шариках искусственных консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты) и красителей. В то же время в ходе проверки эксперты зафиксировали недостоверную массу нетто в завтраках одной из торговых марок, где фактическая масса продукта оказалась меньше заявленной более чем на 100 граммов. Там же было выявлено и еще одно нарушение по маркировке: на упаковке своих завтраков производитель указал название "хлопья кукурузные" вместо "шоколадные шарики".

По итогам исследования оказалось, что в маркировке 9 их 18 исследованных торговых марок эксперты зафиксировали несоответствие указанной на упаковке пищевой ценности. В шоколадных шариках двух торговых марок были выявлены несовпадения в энергетической ценности, массовой доли белка и жира, у шести торговых марок была указана неверная массовая доля белка и жира, у одной торговой марки не совпал фактический показатель по массовой доли жира.

При проверке шоколадных шариков на содержание сахара и соли выяснилось, что в продукции 15 торговых марок массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества. По массовой доли сахара требованиям опережающего стандарта Роскачества соответствуют три торговые марки. Продукцию одной торговой марки, которая в своей рецептуре использует мед вместо сахара, согласно информации на маркировке, эксперты признали полностью соответствующей рекомендациям ВОЗ. По массовой доли соли опережающему стандарту Роскачества соответствуют 9 торговых марок. При этом специалисты напомнили, что согласно законодательству производители не обязаны указывать количество соли и сахара, содержащегося в продуктах.