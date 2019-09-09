Нарушенное циклоном электроснабжение восстановлено в девяти населенных пунктах Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Энергетики в понедельник восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение в девяти населенных пунктах Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Сахалинэнерго".

В ночь с воскресенья на понедельник сильный ветер повредил линии электропередачи, в результате чего 11 населенных пунктов с общим населением почти в 11 тыс. человек остались частично обесточены. Электроэнергии были лишены около 5,2 тыс. местных жителей.

"Восстановили электроснабжение поселка Смирных Смирныховского района, сел Леонидово, Забайкалец, Малиновка Поронайского района, Победино Смирныховского района, Медвежье, Ударное Углегорского района, Подгорное Тымовского района, Павино Холмского района", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения продолжают оставаться села Оноры и Рощино в Смирныховском районе. Там обещают восстановить подачу электричества к 20:00 по местному времени (12:00 мск).