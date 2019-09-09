Титов: "регуляторная гильотина" должна затронуть Росгвардию в части надзора за ЧОП

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Реформа контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина"), предусматривающая отмену всех неактуализированных требований к бизнесу, должна быть распространена на Росгвардию в вопросе контроля частных охранных предприятий (ЧОП). Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"По Росгвардии: к частным охранным предприятиям сейчас такие требования предъявляются, которые выполнить очень сложно. В частности, контроль и лицензирование хранения оружия, другие вопросы. Это надо подвергнуть "гильотине", - считает Титов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".