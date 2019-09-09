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Дело Кирилла Вышинского
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Вышинский поблагодарил Путина и Лаврова за свое освобождение

Главный редактор "РИА Новости Украина" также выразил благодарность журналистскому сообществу России и мира
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский поблагодарил за свое освобождение лично президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве.

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"Спасибо огромное Министерству иностранных дел России, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину", - сказал он. Вышинский также выразил благодарность журналистскому сообществу России и мира, а также поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Журналист подчеркнул, что по-прежнему находится в статусе обвиняемого. Он также сообщил, что остается главным редактором "РИА Новости Украина" и намерен оставаться в должности, профессии, заниматься далее журналистикой.

Вышинский рассказал, что в СИЗО на него постоянно оказывали давления, требовали признать обвинения, при этом обещали освободить или отправить с семьей в Европу, на что он ответил принципиальным отказом.

Кроме того, Вышинский высказал мнение, что его освобождение стало серьезным шагом в отношениях России и Украины. "Надеюсь, это серьезный сдвиг, тектонический сдвиг в отношениях. Зеленский выиграл на ожиданиях страны, - сказал он. - Я разделяю оптимизм Владимира Путина. Просто нет другого варианта: два народа из одного корня обречены на примирение".

Кроме того, он выразил надежду, что российских журналистов перестанут на Украине называть "пропагандистами". "Надеюсь, что у нынешнего руководства Украины хватит мужества, чтобы открыть страну для российских журналистов", - подчеркнул Вышинский.

О Вышинском и обмене между Россией и Украиной

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел Вышинский.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года он был освобожден из-под стражи в Киеве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияДело Кирилла Вышинского
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