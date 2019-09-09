В Google ответили на претензии Роскомнадзора о политической рекламе

ТАСС, 9 сентября. Компания Google заявила, что она поддерживает ответственные политические рекламные объявления, которые соответствуют местному законодательству. Таким образом корпорация, владеющая крупнейшим в мире поисковым интернет-сервисом, отреагировала на заявление Роскомнадзора о том, что она распространяла политическую рекламу во время выборов в России в воскресенье, передает в понедельник агентство Reuters .

При этом представители Google не стали уточнять, распространяла ли компания на своих сайтах политическую рекламу в России в воскресенье, в единый день голосования в органы власти ряда российских регионов, отмечает Reuters.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил журналистам, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины. Роскомнадзор ранее предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ. Как заявил в свою очередь первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.