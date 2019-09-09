Россиянам грозит штраф за сбор ягод в приграничной с Финляндией зоне

ХЕЛЬСИНКИ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничной охраны Финляндии обнаружили в приграничной зоне на границе с РФ двух россиян, незаконно собиравших там ягоды. Об этом сообщила в воскресенье вечером пресс-служба Погранохраны.

"Патруль пограничного отряда региона Кайнуу 8 сентября обнаружил зарегистрированный в России автомобиль, припаркованный в районе города Куусамо на границе приграничной зоны. Когда патруль остановился рядом, к нему вышел россиянин, собиравший там ягоды. Патруль отправился выводить из зоны второго россиянина, также собиравшего ягоды в этом районе", - говорится в сообщении.

"Мужчины рассказали, что многократно собирали ягоды в Финляндии. Они знают, где расположена приграничная зона, и что без разрешения находиться в ней запрещено. Несмотря на это, они все равно туда отправились", - указали в Погранохране.

Обоим были выписаны требования о выплате штрафа за нарушение госграницы. Согласно финскому законодательству, окончательное решение о выплате штрафа и его размере принимает прокуратура.