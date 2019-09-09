Facebook ответил на претензии Роскомнадзора о политической рекламе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Рекламодатели несут ответственность за соблюдение избирательного законодательства, и если Facebook получает сообщения о нарушениях, то принимает меры. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в российском пресс-офисе компании после обвинения Роскомнадзора о том, что соцсеть распространяла политическую рекламу во время выборов в России в воскресенье.

"Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook. Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры", - сообщили там, комментируя заявления Роскомнадзора.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил журналистам, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины. Роскомнадзор ранее предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ. Как заявил в свою очередь первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.