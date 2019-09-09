Эксперты составили рейтинг авиакомпаний по разнообразию меню на борту

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" заняла 20-е место в международном рейтинге и первое в рейтинге среди российских авиакомпаний по разнообразию доступных на борту вариантов питания. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip.

Эксперты сервиса изучили меню авиакомпаний, летающих из России, рассмотрев доступные варианты питания в 111 авиакомпаниях, включая 25 российских.

За наличие каждого типа питания, отличного от стандартного, авиакомпания получала один балл. Максимально можно было набрать 27 баллов - такое количество вариантов специальных меню выделяет Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Самое разнообразное меню оказалось у Singapore Airlines, у которой предлагается 26 вариантов специальных блюд, на втором месте оказалась AZAL (Азербайджан) - у авиакомпании 25 вариантов блюд, тройку лидеров замыкает авиакомпания JAL (Япония) с 23 вариантами спецблюд. В пятерку также вошли китайская компания China Southern Airlines и корейская Korean Air (по 22 варианта питания).

Российской авиакомпанией с самым разнообразным питанием стал "Аэрофлот", который набрал 17 баллов. Пассажиры могут выбрать вегетарианское, детское, диетическое, постное и многие другие типы специальных блюд. "Россия", дочерняя компания "Аэрофлота", получила на два балла меньше и набрала 15 баллов. На третьем месте среди российских компаний оказалась S7, которая предлагает семь вариантов питания, затем идут "Уральские авиалинии" (пять специальных блюд в меню) и Nordstar с Utair (по четыре блюда).

Всего пассажиры, вылетающие из России, могут заказать специальное меню в 71 авиакомпании. К таким типам относятся детские, вегетарианские, диетические или религиозные блюда. В 15 авиакомпаниях из 71 такое меню платное или доступно только в бизнес-классе.

Типы питания на борту

Самый распространенный тип доступного специального меню - вегетарианское, его предлагают 58 авиакомпаний. Многие крупные перевозчики позволяют выбрать тип такого питания: строгое веганское, блюдо с содержанием молока и яиц или блюда в азиатском стиле.

Больше половины авиакомпаний, летающих из России, учитывают состояние здоровья своих пассажиров, предлагая выбор специального диетического или неаллергенного меню. Пассажиры могут заказать блюда, не содержащие лактозу, глютен, жир или соль.