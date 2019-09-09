Все лесные пожары в Бурятии потушили

УЛАН-УДЭ, 9 сентября. /ТАСС/. Все природные пожары в Бурятии потушили, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"На 9 сентября лесных пожаров не зарегистрировано", - сообщили в ведомстве.

В минувшие выходные в регионе удалось потушить пожар на территории Забайкальского национального парка, который расположен на восточном берегу Байкала. Возгорание там возникло на прошлой неделе из-за грозовой активности, огонь прошел около 15 га, к его тушению привлекались 45 человек, в том числе десантники-парашютисты и лесная охрана дирекции "Заповедное подлеморье".

В этом году пожароопасный сезон в Бурятии начался почти на 20 дней раньше обычного. Сезон осложнился тем, что прошедшая зима была малоснежной. Большинство пожаров в этом году возникает из-за сухих гроз.