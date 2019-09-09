В НИИ детской онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина не проводит и не проводил массовых сокращений действующих сотрудников из Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из онкоцентра массово увольняются врачи. Основной причиной называется приход на пост директора НИИ ДОиГ Светланы Варфоломеевой. В обращении врачей, имеющимся в распоряжении телеканала РЕН ТВ, сообщается, что Варфоломеева "создала в коллективе напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления по собственному желанию".

"В июне 2019 года сменилось руководство Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ). В институте проводится работа по внедрению новых протоколов и мировых стандартов, повышается квалификация сотрудников. Институт активно интегрируется в межцентровое взаимодействие, выходит на мировой уровень. Одновременно с этим ни один протокол, разработанный специалистами НИИ ДОиГ ранее, закрыт не был. Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ нет", - говорится в сообщении.

Ранее в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина сообщили, что в центре планируется сократить более 700 ставок медработников. При этом, как пояснили в пресс-службе НМИЦ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, массовых сокращений действующих сотрудников не планируется. Центр оптимизирует вакантные, незанятые, ставки, существующие в учреждении с 1990-х годов.