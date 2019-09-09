МГУ занял первое место среди российских вузов в рейтинге агентства RUR

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первую строчку в рейтинге Russian Universities Ranking агентства RUR. В тройку лидеров также вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Томский государственный университет, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС рейтинга.

Всего в списке представлено 74 вуза. В первую десятку также вошли Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский политехнический университет, Российский университет дружбы народов, Университет ИТМО, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".

Round University Ranking - международный рейтинг университетов, издаваемый агентством RUR. Он оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 86 стран на протяжении 10 лет по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Помимо общего списка, в RUR входит 30 рейтингов по шести предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские, естественные, социальные и технические науки.