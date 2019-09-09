Эксперты предложили установить единую минимальную цену на сигареты в 250 рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев считает, что единая минимальная цена на сигареты имеет место быть только в том случае, если она будет составлять не менее 250 рублей за пачку, передает корреспондент ТАСС.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил "Парламентская газете", что депутаты намерены внести законопроект, согласно которому минимальная цена на табачные изделия в России будет фиксированной, например, 85 рублей. По мнению авторов инициативы, эта мера может снизить доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды в Россию.

"Минимальная цена имеет право на жизнь, если это будет повышение цены, причем в разы. Поэтапно, планово, но поставленное на определенный период - за 3-4 года. Сейчас в России самые дешевые в Европе сигареты, это во-первых. Во-вторых, у нас доступность сигарет для общества очень высокая, отсюда мы видим смертность и многие другие негативные проявления потребления табака. Считаю, что минимальна цена на сигареты имеет право быть, и она должна составить не менее 250 рублей за пачку", - поделился своим мнением с ТАСС Хамзаев.

По его словам, на табачные изделия также должны быть подняты акцизы, чтобы избежать последствий от потребления некачественного продукта. "Должно быть плановое поднятие акцизов, потому что дешевый и некачественный продукт, который попадает в руки людей, наносит фатальный урон. Здесь нужен конкретный контроль со стороны государства", - добавил он.

По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек. По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека, из-за которой ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из которых - некурящие, подергавшиеся воздействию табачного дыма.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями для разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.