Глава комитета Думы высказал замечания к законопроекту кабмина об экологической информации

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы будут настаивать на доработках правительственного законопроекта о доступности экологической информации, так как в нем нет перечня сведений, которые могут быть предоставлены гражданину, и порядка их передачи. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"У нас есть очень серьезные замечания к нему [законопроекту], потому что, с нашей точки зрения, правительственная версия закона об экологической информации не реализует в полной мере поручения президента <...> Во-первых, там не установлен перечень информации, которая может быть предоставлена гражданину. Второе - непонятно, как будет предоставляться экологическая информация, отсутствует эффективный порядок предоставления", - сказал он журналистам.

По словам Бурматова, обсуждение данного законопроекта станет ключевым направлением работы в осеннюю сессию. "В конце сентября пройдут общественные слушания", - отметил депутат.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект о доступности экологической информации, 18 июня он был внесен в Госдуму. В частности, изменения в закон "Об охране окружающей среды" вносятся в целях отнесения экологической информации к общедоступной, если иное не предусмотрено законодательством. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин отмечал, что "принятие положений, содержащихся в законопроекте, позволит упростить доступ граждан и юридических лиц к экологической информации".