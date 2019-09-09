"Трезвая Россия": спортивные мероприятия должны быть изолированы от продажи алкоголя

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Продажа алкоголя на спортивных мероприятиях, в частности, на стадионах, пропагандирует нездоровый образ жизни среди молодежи. Спорт следует изолировать от алкогольной продукции, сказал ТАСС руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на документ сообщила, что Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. По мнению Минфина, международные спортивные мероприятия, на которых была разрешена продажа алкоголя, показали, что она не сказывается на безопасности зрителей при должной организации соревнований.

"Спорт должен быть стерилен от спирта и использован для того, чтобы продвигать здоровый образ жизни в массы. А по логике Минфина получается, что через спорт нужно продвигать алкоголь в молодежной среде, потому что спорт в основе делается для того, чтобы популяризировать его среди молодежи. Алкоголю не место на спортивных мероприятиях и на стадионах, - за это нужно бороться и защищать эту стерильность. Потому что алкоголь - это катализатор многих социальных бед", - считает Хамзаев.

Согласно отзыву Минфина на законопроект, продажа пива на стадионах будет способствовать развитию рынка услуг и увеличит инвестиционную привлекательность организации спортивных событий. Хамзаев считает, что государство, в первую очередь, должно оберегать здоровье своих граждан, а не гнаться за выгодой.

"Минфин не смотрит на проблему более глубинно. Этот же Минфин в итоге за 1 рубль, полученный от пива на стадионах, заплатит более 7 рублей из бюджета Минздраву и правоохранительным органам за "пожаротушение" тех проблем, которые они могут получить благодаря поддержке данной инициативы", - добавил Хамзаев.

История законопроекта

В июле 2019 года Лебедев и Свищев внесли в Госдуму законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Часть средств, полученных от реализации алкоголя, должна направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорта. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав и вице-премьер РФ Ольга Голодец.