Россиянин за 100 дней преодолел на велосипеде расстояние от Москвы до Пекина

ПЕКИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Докторант Института этнологии и антропологии Российской академии наук (РАН) Максим Михалев в одиночку ровно за 100 дней преодолел на велосипеде 8 тыс. км от Москвы до Пекина. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник сам Михалев.

"В прошлом году у меня в издательстве "Наука" в соавторстве с [президентом-основателем Мирового общественного Форума "Диалог цивилизаций"] Владимиром Якуниным вышла книга о процессах интеграции в Евразии, в том числе об инициативе "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"), - рассказал он. - В дальнейшем возникла идея взглянуть на ту же самую проблему с точки зрения простого путешественника и посмотреть, как все выглядит на самом деле. В результате родилась идея такого проекта, то есть, по сути, это "велосипедная экспедиция" по сбору материалов для второго тома книги".

Велосипедист стартовал 25 мая в Москве при поддержке Ассамблеи народов Евразии - организации, занимающейся гуманитарными аспектами региональной интеграции. "Экспедиция" проходила по территории России, Казахстана, Монголии и Китая, а 1 сентября финишировала в Пекине. В ходе этого путешествия Михалев проехал через Саранск, Ульяновск, Оренбург, Костанай, Нур-Султан, Павлодар, Кемерово, Абакан, Кызыл и Улан-Батор. Расходы на весь путь составили примерно 200 тыс. рублей.

"Задача была собрать материал для второго тома книги, которая будет так же называться, как и первая - "Пояса и пути Евразии", но с припиской "вид снизу", с точки зрения простого человека, который едет по маршруту "Пояса и пути", - уточнил он.

Как пояснил докторант, в течение более трех месяцев он вел ежедневные записи на основе изучения и анализа местности, через которую проходил его маршрут. "Выводов достаточно много: получилось на целую книгу, - уточнил ученый. - Много неожиданных наблюдений, которые сложно сразу обобщить. Главное, что как метод научного исследования поездка на велосипеде, которая не предпринималась никогда, имеет смысл и, действительно, оправдана".

Михалев подчеркнул, что в ходе этого путешествия ему пришлось пересмотреть собственные концепции. "Вопросы интеграции не заканчиваются транспортной составляющей, которая скорее лежит в основе всех дальнейших проблем, которые нужно решать и задумываться о них до того, как будут подписаны транспортные контракты", - объяснил он.