Суд по делу бывшего вице-губернатора Петербурга запретил съемку и перенес заседание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Судья Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Екатерина Ботанцова на первом по существу заседании по делу бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна и других фигурантов, которых обвиняют в мошенничестве и взятках при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге, запретила фотосъемку и видеосъемку заседаний. Само заседание перенесли на 18 сентября из-за неявки адвоката одной из фигурантов дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Бывший вице-губернатор города Оганесян, адвокаты всех подсудимых и сторона обвинения попросили на заседании о запрете съемок, суд удовлетворил это требование участников процесса.

"Суд не разрешает фото- и видеосъемку в ходе судебного заседания на весь период судебного разбирательства по настоящему делу. При этом разъясняет, что оглашение итогового решения суда будет проводится в открытом режиме с проведением фото- и видеосъемки", - сказала судья, отметив, что представители прессы могут присутствовать на суде без ведения съемки.

На суд не явился адвокат подсудимой Елены Ковалевой, при этом она сама не возражала против продолжения заседания без него. "В целях соблюдения прав защиты подсудимых лиц настоящее судебное заседание отложить на 18 сентября", - сказала судья.

Об уголовном деле

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству с 2013 по 2015 год и курировал строительство стадиона "Санкт-Петербург" [сейчас ему присвоено коммерческое название "Газпром Арена"] на Крестовском острове.

По версии следствия, он вместе с бывшим замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александром Янчиком создал организованную преступную группу, получил от руководителя компании "Театрально - декорационные мастерские" (ТДМ) Владимира Халифа взятку более чем в 22 млн рублей, которая была выплачена за содействие в заключении контракта на поставку табло для стадиона. Кроме того, еще 50 млн рублей аванса были направлены на счета ТДМ. Следствие также считает, что Оганесян участвовал в хищении аванса, его действия были квалифицированы по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Еще одну взятку, по версии следствия, бывший чиновник получил от руководства компании "Стройэлектромонтаж-5" Василия Сливкина (через его сына Кирилла Сливкина) за помощь при заключении контрактов на художественную подсветку стадиона.

Помимо названных фигурантов, обвиняемыми по делу стали фактический руководитель ТДМ Григорий Попов, финансист этой же организации Елена Ковалева, директор фирмы "Стейдж Технолоджи Констракшн" Артем Куспиц, сотрудник "Стройэлектромонтаж-5" Николай Хрипунов.

Ранее дело уже передавалось в суд Петербурга, однако оно было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. Оганесян изначально признал вину в присвоении денег, затем ему предъявили обвинение в новой редакции, после чего бывший вице-губернатор отказался от признания вины. В настоящее время Оганесян находится в СИЗО.