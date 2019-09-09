Минтруд России: в СНГ планируют создать систему помощи мигрантам в поиске работы

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Страны СНГ планируют реализовать на пространстве Содружества систему помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства. Об этом сообщил в понедельник начальник отдела трудовой миграции департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты России Геннадий Седаков.

"Это вопросы информирования, профессиональной подготовки, подбора, связанные с помощью в отправке мигрантов для их возвращения на родину, то есть некий комплекс вопросов, который сегодня в мире реализуется многими странами. Организованный набор - достаточно распространенная форма трудоустройства мигрантов. Мы решили, что также можем на пространстве Содружества попытаться реализовать такую идею", - приводит его слова агентство БелТА.

Эта мера предусмотрена проектом соглашения об организованном наборе и привлечении граждан стран СНГ для временной трудовой деятельности на территории другого государства Содружества. Заседание рабочей группы экспертов по рассмотрению документа проходит в понедельник в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Инициатором и разработчиком документа стала российская сторона. "Был предложен такой многосторонний формат. Мы попытались предложить вариант, который был бы взаимоприемлемым для наших зарубежных партнеров. Сегодня будем обсуждать предложения государств и будем надеяться на то, что сможем договориться по тем вопросам, которые выносятся на повестку заседания", - отметил Седаков.

Он подчеркнул, что вопрос финансирования в документе напрямую не оговорен. "Это уже будет решаться при подготовке финансово-экономического обоснования. Но, как правило, участвуют обе стороны: и те государства, которые отправляют, и те, которые принимают мигрантов. Это вопрос субсидиарной ответственности, в том числе финансовой. Но при этом здесь главное не финансовая составляющая, а организационная. Необходимо, чтобы те организации и органы власти, которые заинтересованы в миграции, отвечают за миграцию и труд, участвовали в этом процессе. Для нас важно организовать саму работу", - пояснил он.

В России действует механизм организованного набора иностранной рабочей силы из стран, с которыми установлен безвизовый порядок въезда-выезда. Механизм предусматривает адресное трудоустройство мигрантов и их домиграционную подготовку, в частности, контроль оформления необходимых документов.