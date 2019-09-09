Песков пообещал узнать, как развивается дело в связи с незаконным задержанием Голунова

На просьбу прокомментировать тот факт, что спустя три месяца после снятия обвинений с Голунова пока так и не появилось данных о расследовании против кого-либо из полицейских, задерживавших журналиста, Песков отметил, что тоже не располагает информацией на этот счет. "Нужно обращаться за этой информацией именно в те органы, к которым относятся эти сотрудники", - сказал Песков в понедельник.

"Я попробую обязательно как-то понять, что происходит", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, держат ли в Кремле это дело на контроле.