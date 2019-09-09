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Прекращение дела против Ивана Голунова

Песков пообещал узнать, как развивается дело в связи с незаконным задержанием Голунова

Пресс-секретарь президента отметил, что не располагает информацией на этот счет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать, как развивается история, связанная с незаконным задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

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На просьбу прокомментировать тот факт, что спустя три месяца после снятия обвинений с Голунова пока так и не появилось данных о расследовании против кого-либо из полицейских, задерживавших журналиста, Песков отметил, что тоже не располагает информацией на этот счет. "Нужно обращаться за этой информацией именно в те органы, к которым относятся эти сотрудники", - сказал Песков в понедельник.

"Я попробую обязательно как-то понять, что происходит", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, держат ли в Кремле это дело на контроле.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПрекращение дела против Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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