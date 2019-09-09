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Четыре человека остаются в больницах после ДТП с автобусом в Дзержинске

Один из них находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии

ТАСС, 9 сентября. Четыре человека находятся в больницах после ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и рейсового автобуса ПАЗ в городе Дзержинск Нижегородской области, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

"В больницу было доставлено четыре пострадавших в ДТП. Состояние трех из них оценивается как средней степени тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии", - отметили в ведомстве.

ДТП произошло вечером в воскресенье на улице Октябрьской в Дзержинске. Водитель отечественного автомобиля столкнулся со стоявшим автобусом маршрута № 23. По данным ГУ МВД, были госпитализированы два человека, по информации ГУ МЧС, в медучреждения доставили четырех человек.

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РоссияНижегородская область
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