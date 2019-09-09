Сотрудникам МЧС вручили медали за ликвидацию последствий взрыва на заводе в Дзержинске

ТАСС, 9 сентября. Сотрудников МЧС Нижегородской области удостоили медалей "За отвагу на пожаре" за ликвидацию последствий взрыва, который произошел на заводе им. Свердлова в городе Дзержинске 31 августа 2018 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области.

Взрывы на предприятиях по производству взрывчатки в России с 2014 года

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, указом президента Российской Федерации от 26 августа 2019 года № 398 медалью "За отвагу на пожаре" награждены сотрудники Специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) № 38 МЧС России", - указано в сообщении. Медали "За отвагу на пожаре" получили девять сотрудников МЧС, уточняется в сообщении.

"Несмотря на угрозу повторного взрыва, сотрудники отдела №1 специального управления ФПС №38 МЧС России находились в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Обстановка на боевых участках тушения пожара складывалась чрезвычайно опасная, менялась каждую минуту, существовала реальная угроза жизни сотрудников и работников завода. В такой ситуации каждый пожарный понимал, что его замена невозможна, нанесет вред координации действий подразделений и не покидал боевой пост до полной ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС, грамотные и своевременные действия сотрудников МЧС не позволили огню перекинуться на помещения со взрывчаткой. "При этом спасено четыре человека, эвакуировано из опасной зоны 39 человек", - указано в сообщении.

31 августа 2018 года на оборонном заводе им. Свердлова в Дзержинске произошел взрыв, в результате которого погибли в общей сложности пять человек (двое из них обнаружены при разборе завалов 3 сентября). Еще шесть работников предприятия пострадали. Площадь возникшего после взрыва пожара составляла 100 кв. м.