Госдума на этой неделе может обсудить поправки к законопроекту о курилках в аэропортах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Второе чтение законопроекта о возвращении курилок в аэропорты может пройти уже на этой неделе, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в понедельник.

"В самое ближайшее время, у нас подготовлены соответствующие поправки, и я думаю, что уже на этой неделе они будут внесены и обсуждены", - сказал он журналистам по итогам заседания президиума фракции. Политик отказался уточнить суть поправок, отметив лишь, что они будут "интересными"

Законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, был принят в первом чтении 16 июля. Согласно документу, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом". В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.