Среди пострадавших в теракте в башнях-близнецах растет число онкобольных

Запущенная в 2004 году Федеральная программа помощи жертвам теракта охватила около 10 тыс. пострадавших, которым на протяжении последних лет оказывается медицинская, психологическая и социальная помощь. Минувшим летом власти США приняли решение расширить число людей, подпадающих под данную программу, до 21 тыс. человек, пострадавших от теракта физически либо психологически. Из них у 4 тыс. были выявлены различные формы рака на разных стадиях заболевания, отмечается в работе. В основном, это рак простаты у мужчин, рак грудных желез, и, особенно, рак кожи.

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. У 4 тыс. человек, пострадавших в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 18 лет назад, за последние годы выявлены различные онкологические заболевания. Об этом сообщает научный журнал Lancet , публикующий результаты исследования группы американских ученых, которая на протяжении 15 лет наблюдала за 6 тыс. раненых нью-йоркцев и 10 тыс. спасателей и волонтеров, помогавших эвакуации выживших.

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"Точно никто не может сказать, связано ли то или иное онкологическое заболевание непосредственно со взрывами башен-близнецов, - заявляет руководитель медицинского подразделения Пожарной службы Нью-Йорка Давид Презант. - Но данные исследований показывают, что за последнее время число случаев заболевания раком среди данного контингента возросло с 10 до 30%".

Более того, как считает Презант, со временем число онкологических больных может возрасти по причине их старения, когда на фоне имеющихся злокачественных новообразований может наблюдаться и "возрастной" рак - легких, желудочно-кишечного тракта. Эти заболевания, вероятнее всего, проявятся через 20-30 лет с момента катастрофы.

Уйдет много времени и средств

"Ни в одном из совершенных в мире терактов не пострадали в таком количестве и люди, и сооружения [как во Всемирном торговом центре], - констатирует нью-йоркский адвокат Мэттью Байон. - Ничто не сравнимо с разрушением двух гигантских зданий одновременно. Люди разбирали завалы из миллионов тонн вредных для здоровья материалов, содержащих диоксин, асбест и другие канцерогенные вещества, подвергая себя реальной опасности заболеть раком легких, желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов".

В настоящее время рассматривается вопрос об оказании пожизненной помощи детям, пережившим теракт, а также жителям окрестных районов, оказавшимся в эпицентре взрывов, заключает Байон.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.