ВЦИОМ: две трети россиян предпочитают сберегать деньги, а не тратить

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (66%) считает, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить. Обратного мнения придерживаются менее четверти опрошенных (23%). Соответствующие данные опроса привел в понедельник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доля россиян, считающих, что сейчас хорошее время для крупных покупок, выросло за два месяца на 4 п. п. (28% против 24% в июле 2019 года). При этом 47% респондентов считают, что свободные деньги нужно положить в банк. Среди россиян, оценивших материальное положение своей семьи как хорошее или очень хорошее, за вложение свободных финансов в банк высказались 64% респондентов. Треть россиян (32%), напротив, предполагают, что деньги из банков сейчас нужно забрать. Данный показатель стабилен с февраля 2019 года.

Почти две трети (63%) россиян хранят сбережения в рублях. Это на 5 п. п. больше, чем в июне 2019 года. Доля россиян, декларирующих отсутствие сбережений, составила в августе 33%, продолжая тенденцию к снижению. Лишь каждый 10-й хранит свои сбережения в иностранной валюте (10%).

За курсом доллара следят 54% респондентов, на постоянной основе это делает каждый седьмой. При этом россияне прогнозируют постепенное ослабление рубля: 61% респондентов предполагают, что через три месяца среднее значение курса доллара составит 68 рублей.

Всероссийский опрос проведен 27 августа. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке объемом 1,6 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.