Украинцу Сущенко запрещен въезд в Россию в течение 20 лет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия запретила въезд в страну в течение 20 лет осужденному за шпионаж Роману Сущенко, который 7 сентября вернулся на Украину в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между двумя странами. Об этом ТАСС в понедельник сообщил защитник осужденного Марк Фейгин.

"Перед выходом из СИЗО "Лефортово" Сущенко было объявлено, что ему запрещен въезд на российскую территорию на 20 лет. Это было сделано в соответствии со ст. 27 закона "О порядке выезда и въезда в РФ", который предусматривает подобную меру для лиц, которые с точки зрения российского руководства представляют угрозу государству", - сказал Фейгин.

Россия и Украина 7 сентября произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена на Украину вернулся украинец, сотрудник агентства Укринформ Роман Сущенко, который был осужден в России на 12 лет колонии за шпионаж.

В Центре общественных связей ФСБ ранее заявили, что Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину он не признал.