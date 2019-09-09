Уровень общей безработицы в России достиг в июне исторического минимума

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общей уровень безработицы в июне этого года достиг исторического минимума с 1991 года и составил 3,3 млн человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда РФ.

"Так, общий уровень безработицы в России снизился в июне 2019 года до 4,4%, достигнув исторического минимума с 1991 года. Общая численность безработных в России составила на конец июня 3,3 млн человек", - говорится в сообщении.

В целом ситуация на рынке труда в России в первом полугодии 2019 года остается стабильной. В течение этого периода в органах службы занятости в качестве безработных зарегистрировано 885,4 тыс. граждан. Это на 18,7% больше, чем в первом полугодии прошлого года. В ведомстве пояснили, что это связано с повышением размера пособия по безработице: максимальный размер пособия составляет 8000 руб., для лиц предпенсионного возраста - 11280 руб.

Наличие достаточного количества вакансий, реализация ряда мероприятий, в том числе в рамках национальных и федеральных проектов, позволили сохранить тренд на снижение уровня общей безработицы и сохранение уровня регистрируемой безработицы.