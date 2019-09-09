Постпред РФ в ОБСЕ обеспокоен возобновлением смертной казни в США на федеральном уровне

ВЕНА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия обеспокоена намерением США возобновить применение смертной казни на федеральном уровне. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Мы обеспокоены тем, что в США намерены возобновить на федеральном уровне применение смертной казни после 16-летнего перерыва. На декабрь этого года и январь 2020 года в США в тюрьме Терре-Хот (штат Индиана) назначены казни пятерых заключенных при помощи смертельной инъекции пентобарбитала", - говорится в понедельник в заявлении Лукашевича в Twitter российской миссии при ОБСЕ.

Постпред напомнил, что с 1973 года в США имели место 166 случаев отмены смертной казни из-за признания приговоренных к ней невиновными. "Фактически речь идет о судебных ошибках, чуть не приведших к гибели невинных людей. Вызывает удивление, что дискуссии о расширении применения смертной казни ведутся в США, которые выставляют себя образцом демократии и навязывают другим свою трактовку прав человека", - заключил Лукашевич.