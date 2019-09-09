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Глава МИД Франции заверил, что работе журналистов RT во Франции ничто не препятствует

После завершения пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров поздравил сотрудников RT с тем, что их "назвали журналистами"
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Журналисты российского телеканала RT France беспрепятственно работают на территории Франции. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

"Думаю, что журналисты RT спокойно работают на территории Франции, доступ им никуда не запрещен. Совет по телерадиовещанию сказал, что были совершены некоторые нарушения, но Франция всегда выступает за свободу слова", - сказал он.

Уже после завершения пресс-конференции глава российского дипведомства Сергей Лавров добавил: "Поздравляю RT, что вас назвали журналистами сегодня".

Ранее Елисейский дворец неоднократно отказывал в аккредитации журналистам RT и Sputnik, мотивируя свои решения тем, что, по мнению президентской администрации, эти СМИ занимаются распространением "ложных новостей". В октябре 2018 года официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что RT и Sputnik занимаются пропагандой, а их представители не могут называться журналистами, что вызвало крайне негативную реакцию официальной Москвы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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