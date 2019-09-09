Иммунизация детей против гриппа началась на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Медики Ставропольского края начали прививочную кампанию против гриппа среди детей. В регион поступила первая партия вакцины для иммунизации несовершеннолетних, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

"На сегодняшний день получена первая партия препарата для иммунизации [детей] - почти 138 тыс. доз. До начала эпидемиологического сезона будут привиты от гриппа 303 тыс. детей и 6 тыс. беременных женщин", - говорится в сообщении.

Общая иммунизация в регионе началась раньше обычного - в августе, в предыдущие годы масштабная прививочная кампания начиналась после поступления первых партий вакцины в сентябре. "Прививать детей необходимо, потому что грипп - это заболевание, которое может привести к необратимым, неблагоприятным последствиям. Привить ребенка можно в поликлинике, к которой он прикреплен", - приводятся в сообщении слова главного педиатра Минздрава края Натальи Лебедевой.

В 2019 году медики планируют охватить иммунизацией не менее 45% населения края, в 2018 году прививки от гриппа в регионе сделали 42% населения. Подъем заболеваемости на Ставрополье отмечался в январе 2019 года, был приостановлен учебный процесс в нескольких школах и детских садах. Однако в краевом управлении Роспотребнадзора эпидемическую обстановку оценивали как стабильную, в том числе благодаря проведенной прививочной кампании.