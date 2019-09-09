Ученые из Северной Осетии и Индии проведут совместные геофизические исследования

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые из филиала Владикавказского научного центра РАН выиграли грант Российского научного фонда, что позволит в ближайшие три года совместно с коллегами из Индии создать методики прогнозирования опасных геологических процессов в горных территориях двух стран, сообщил в понедельник ТАСС врио директора центра Алексей Чибиров.

"Геофизическим институтом Владикавказского научного центра РАН выигран научный грант в номинации "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами", поддержанный Российским научным фондом. Международный проект по созданию методики прогнозирования опасных геологических процессов в горных территориях рассчитан на три года, исследования начнутся уже в этом году", - сказал он.

В качестве российской площадки для реализации исследовательского проекта выбран район Казбекского вулканического центра высокогорной сети "Кармадонский параметрический полигон", характеризуемый широким спектром развития опасных эндогенных и экзогенных геологических процессов. Особое внимание будет уделено оползневым процессам, которые представляют особую опасность для населения, застройки и инфраструктуры, уточнил Чибиров. "Размер гранта - 6 млн рублей в год российскому научному коллективу и 600 тыс. индийских рупий в год - индийскому научному коллективу", - добавил он.

Основная цель Геофизического института Владикавказского научного центра РАН - проведение фундаментальных и прикладных исследований в области наук о Земле. Институт является кузницей научных кадров высшей квалификации в области геофизики и геоэкологии.

На его базе традиционно проходят международные и всероссийские конференции и форумы по актуальным темам, в которых принимают участие ведущие ученые из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, а также молодые ученые, студенты и аспиранты вузов и научных организаций. В ходе конференций, семинаров, летних школ обсуждаются вопросы фундаментальной геофизической, инженерной сейсмологии, геоэкологии, сейсмостойкого строительства, методы и способы оценки сейсмической опасности территорий, управления рисками, повышения безопасности населения, апробируются новые методики и технологии решения выявленных проблем.