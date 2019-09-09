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Суд оштрафовал на 10 тыс. рублей депутата из Мордовии за оскорбление местного жителя

Татьяна Шишканова также извинилась за несдержанность

ТАСС, 9 сентября. Мировой суд Старошайговского района Мордовии назначил депутату Татьяне Шишкановой штраф в размере 10 тыс. рублей за оскорбление местного жителя, сообщили ТАСС в суде.

"[Назначен] штраф в размере 10 тысяч рублей по ч. 1 ст 5.61 КоАП ("Оскорбление")", - сказала ТАСС помощница мирового судьи Инги Мишиной, которая вынесла приговор.

По данным пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия", Шишканова ранее извинилась "за несдержанность".

Ранее газета "Столица С" сообщила, что в Мордовии депутат Старошайговского района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Татьяна Шишканова нагрубила местному жителю Петру Анисимову, обратившемуся к ней с резолюцией народного схода с требованием отставки руководителя района. Разговор с депутатом Анисимов записал на диктофон, сообщает издание.

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