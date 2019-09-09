Главный внештатный нарколог Минздрава раскритиковал качество отечественного пива

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Отечественное пиво не соответствует высоким стандартам качества, поэтому меры, направленные на увеличение числа потребителей напитка, в том числе его продажа на стадионах, могут оказать пагубное влияние на здоровье населения. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Мы выступали с инициативой, и не раз, чтобы пиво было качественным. Пока пиво в стране могут делать из сахара и дрожжей, то мы в любом случае будем против подобного пива или, точнее, напитка, который называется пивом", - сказал Брюн.

По его словам, пиво как напиток имеет тысячелетнюю историю, но не всякий продукт может им называться.

"Пиво никогда особо вреда не приносило, все человечество выросло на пиве. <...> Оно должно быть сделано по стандартам серьезным. Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями", - пояснил Брюн.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. По мнению Минфина, международные спортивные мероприятия, на которых была разрешена продажа алкоголя, показали, что она не сказывается на безопасности зрителей при должной организации соревнований.

По словам нарколога, законопроект рассчитан на увеличение числа потребителей напитка. Под пагубное влияние также могут попасть и подростки. "Я уповаю и рассчитываю, что очень скоро будет закон о 21-летнем возрастном цензе на продажу [алкоголя](законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции лицам моложе 21 года - прим. ТАСС), тогда будет легче", - добавил Брюн.

История законопроекта

В июле 2019 года Лебедев и Свищев внесли в Госдуму законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Часть средств, полученных от реализации алкоголя, должна направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорта. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, вице-премьер РФ Ольга Голодец, а также федеральный проект "Трезвая Россия".