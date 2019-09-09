Студенты пройдут в "Сириусе" обучение по кибербезопасности

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Новая программа открылась в сочинском образовательном центре "Сириус", в ней примут участие 40 российских студентов, отличившихся в знании азов кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба "Сириуса".

"В "Сириусе" открылась новая образовательная программа по кибербезопасности. К участию приглашены 40 студентов 1-4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности "Кибервызов: Новый уровень", - говорится в сообщении.

Участников программы ждут как теоретические занятия, так и практическая часть использования современных разработок в области обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами и защиты веб-приложений. Студенты также изучат компьютерную криминалистику.

"Программа основана на включении самых сильных студентов российских университетов в выполнение наиболее актуальных разработок российских компаний - лидеров технологического развития в РФ, - приводит пресс-служба слова руководителя Фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой. - Я уверена, что лучшие выпускники получат предложение о трудоустройстве и стажировках у наших партнеров".

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех" для студентов и молодых ученых. Задача университета - сформировать непрерывный образовательный и карьерный трек для талантливых школьников, студентов, ученых и специалистов. Университет будет реализовывать собственные и сетевые программы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, созданные в партнерстве с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами. В 2019 году "Сириус" запускает первые краткосрочные образовательные программы в партнерстве с ведущими российскими компаниями и университетами.