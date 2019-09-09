Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году пройдет с 25 мая по 29 июня

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Основной период сдачи единого госэкзамена в 2020 году пройдет с 25 мая по 29 июня, с 20 марта по 13 апреля экзамен можно будет сдать досрочно, следует из проекта расписания ЕГЭ. Рособрнадзор опубликовал проекты расписания ЕГЭ и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2020 год на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября)", - сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Досрочный период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии и литературе, основной - по географии, литературе и информатике. Отмечается, что для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещен с информатикой, во время основного - с химией. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

"Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск", - приводит пресс-служба слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября).

Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2020 года, на участие в ОГЭ - до 1 марта 2020 года.