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Северный Кавказ

Промышленный вылов кильки в Дагестане начнется осенью

Власти республики отмечают, что вылов был остановлен около 20 лет назад из-за истощения запасов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Промышленный вылов кильки в Дагестане начнется в октябре-ноябре этого года, сообщил ТАСС замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"В октябре-ноябре мы покажем результат. Два судна, которые пришли с Азово-Черноморского бассейна, проводили разведку. Нельзя похвастаться результатом, но записи с этих судов и исследования показывают, что кильки очень много", - сказал Соколов.

По его словам, в ловле будут участвовать четыре-пять судов.

"По результатам ловли октября-ноября мы уже сможем вместе с Дагестаном говорить о строительстве переработки, налаживании сбыта, логистики. Есть уже заинтересованные в покупке кильки, <...> перспективы для рынка очень серьезные", - пояснил замруководителя ведомства.

Ранее в Минприроды Дагестана сообщали, что промышленный вылов кильки, который не вели около 20 лет из-за истощения запасов, в 2020 году намерены вести 20 рыболовецких судов.

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