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Северный Кавказ

Североосетинский вуз разработал магистерскую программу по фотонике и оптоинформатике

Предполагается, что ее запустят в следующем учебном году

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Североосетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова совместно с расположенным во Владикавказе заводом "Баспик" разработал магистерскую программу по фотонике и оптоинформатике, сообщила ТАСС декан физико-технического факультета вуза Инга Тваури.

"Мы выстраиваем взаимодействие с индустриальными партнерами в регионе <...> Пока все, кому предложили свое партнерство, понимают, что это взаимовыгодно. В этом году совместно с заводом "Баспик", который производит микроканальные пластинки, мы разработали совместную магистерскую программу по фотонике и оптоинформатике. Планируем ее к запуску со следующего учебного года", - сказала Тваури.

По ее словам, студенты нового направления будут трудоустраиваться на завод. "Это целевые места. Руководитель "Баспик" предложил вместе с нами готовить кадры и забирать их к себе для расширения", - пояснила она.

Тваури отметила, что сотрудничество будет включать в себя совместные научные разработки.

Владикавказский технологический центр "Баспик" производит продукцию электронной промышленности. Предприятие является лидером в области научных исследований, разработок и изготовления микроканальных пластин в России.

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